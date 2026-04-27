جرت اتصالات هاتفية اليوم الإثنين، بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وكل من محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، و فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية الشقيقة، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية البحرين، وإسحاق دار وزير خارجية جمهورية باكستان، وعباس عراقجي وزير خارجية إيران، وهاكان فيدان وزير خارجية تركيا، وذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية ببذل الجهود لوقف التصعيد فى المنطقة.

مصر تقود تنسيقاً إقليمياً واسعاً لخفض التصعيد

بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، تناولت الاتصالات التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وأهمية تكثيف الجهود لدعم مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية والمساعي المبذولة للتوصل لتسوية توافقية، حيث تم التأكيد خلال الاتصالات على ضرورة التمسك بالنهج التفاوضي ومواصلة الجهود الرامية إلى التوصل لتفاهمات بين الأطراف المعنية، بما يكفل تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وتخفيف حدة التوتر الإقليمي، وضمان حرية الملاحة أخذا فى الاعتبار التداعيات الخطيرة لإعاقة حرية الملاحة على سلاسل الامداد وحركة التجارة الدولية والاقتصاد العالمى.

إرساء دعائم الاستقرار يتطلب احترام سيادة الدول

وجدد وزير الخارجية التاكيد من جانبه على أن إرساء دعائم الاستقرار يتطلب احترام سيادة الدول ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها الدول الخليجية الشقيقة، مؤكداً أن تغليب لغة الحوار هو السبيل الأوحد لدعم السلام والامن والاستقرار بالمنطقة.