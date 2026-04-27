إعلان

مشادات بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين خلال مؤتمر للأمم المتحدة.. ماذا حدث؟

كتب : وكالات

08:13 م 27/04/2026 تعديل في 08:28 م

الأسلحة النووية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت وكالة أسوشيتد برس، أنه اشتبك مسؤولون أمريكيون وإيرانيون خلال مؤتمر للأمم المتحدة اليوم الأثنين، وذلك على خلفية طموحات إيران النووية في افتتاح مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، في نزاع يرجح أن يستمر طوال الاجتماع الذي يمتد أربعة أسابيع.

وذكرت أسوشيتد برس، أن الخلاف دار حول انتخاب إيران كواحدة من 34 نائبا لرئيس المؤتمر، حيث كانت مرشحة من قبل حركة عدم الانحياز التي تضم 121 دولة معظمها نامية.

ووفقاً لـ"أسوشيتد برس"، حظيت الولايات المتحدة بدعم أستراليا والإمارات العربية المتحدة، كما أعربت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا عن "قلقها"، في حين اعترضت روسيا على استهداف إيران بشكل خاص.

وأكدت الوكالة أن الممثل الأمريكي، الذي لم يُكشف عن اسمه على الفور، قال إن إدارة ترامب "مصابة بصدمة عميقة" لأن دولة أظهرت "ازدراءً" للمعاهدة أصبحت الآن نائبة للرئيس.

رفض سفير إيران لدى الأمم المتحدة في فيينا، رضا نجفي، بشكل قاطع البيان الأمريكي، واصفا الادعاءات بأنها "لا أساس لها من الصحة وذات دوافع سياسية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا خلاف أمريكي إيراني الأمم المتحدة النووي الإيراني

أحدث الموضوعات

زووم

وزيرة الثقافة تؤكد دعم الدولة لصناعة السينما خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية
أجنبي

التحرش بالأطفال وجزيرة إبستين.. مالم يذكره فيلم "Michael" عن مايكل جاكسون
أخبار المحافظات

موبايل ومراية.. والدة عروس بورسعيد تكشف اللحظات الأولى لرؤية جثمان ابنتها
رياضة محلية

المصري يفوز على سموحة في الدوري الممتاز
اقتصاد

هل ترتفع أسعار خدمات المحمول الفترة القادمة؟ الشعبة تجيب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

