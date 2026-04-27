أفادت وكالة أسوشيتد برس، أنه اشتبك مسؤولون أمريكيون وإيرانيون خلال مؤتمر للأمم المتحدة اليوم الأثنين، وذلك على خلفية طموحات إيران النووية في افتتاح مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، في نزاع يرجح أن يستمر طوال الاجتماع الذي يمتد أربعة أسابيع.

وذكرت أسوشيتد برس، أن الخلاف دار حول انتخاب إيران كواحدة من 34 نائبا لرئيس المؤتمر، حيث كانت مرشحة من قبل حركة عدم الانحياز التي تضم 121 دولة معظمها نامية.

ووفقاً لـ"أسوشيتد برس"، حظيت الولايات المتحدة بدعم أستراليا والإمارات العربية المتحدة، كما أعربت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا عن "قلقها"، في حين اعترضت روسيا على استهداف إيران بشكل خاص.

وأكدت الوكالة أن الممثل الأمريكي، الذي لم يُكشف عن اسمه على الفور، قال إن إدارة ترامب "مصابة بصدمة عميقة" لأن دولة أظهرت "ازدراءً" للمعاهدة أصبحت الآن نائبة للرئيس.

رفض سفير إيران لدى الأمم المتحدة في فيينا، رضا نجفي، بشكل قاطع البيان الأمريكي، واصفا الادعاءات بأنها "لا أساس لها من الصحة وذات دوافع سياسية".