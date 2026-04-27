بالقرب من كوبري طلمبات 8 الكهربائية بنطاق قرية دمرو الحدادي التابعة لمركز سيدي سالم في كفر الشيخ، وباتجاه ترعة كائنة وسط الزراعات، وقعت أبشع جريمة شهدتها تلك المنطقة، عندما استدرج عامل عشريني شابًا لم يكمل العشرين من عمره، حاصلاً على بطولات متعددة في لعبة الكاراتيه، لإنهاء حياته بسلاح أبيض "سكين".

تفاصيل ليلة الغدر ببطل الكاراتيه

ووفق أحداث الواقعة وما سطرته أوراق القضية ومحضر الشرطة، ورواية الأم، فإنه في 26 ديسمبر 2025 خرج الشاب ذو الـ 18 عامًا، محمد السيد سمك، المعروف وسط أبناء منطقته "طلمبات 8" ببطل الكاراتيه، متوجهًا لحضور حفل خطوبة أحد أصدقائه، مرتديًا أفخر الثياب ومتعطرًا، ومستقلاً دراجة نارية مع أصدقائه.

وفي الطريق استوقفه عامل يدعى "حمادة. م. أ. ا"، يبلغ من العمر 20 عامًا، ويقيم بقرية دمرو الحدادي التابعة لمركز سيدي سالم، راغبًا في مناقشته في مكان بعيد عن الجميع بحجة تصفية خلافات حدثت بينهما، وعلى إثر ذلك استجاب له محمد متجهين إلى منطقة الزراعات المجاورة لكوبري طلمبات 8 ليتناقشا معًا وفقًا لمطالب الأخير.

لحظة وقوع الجريمة وصرخة الأم

وفجأة انتهى النقاش إلى جريمة قتل، بإنهاء العامل العشريني حياة بطل الكاراتيه بمباغتته بالتعدي عليه بطعنة نافذة بالبطن من الجانب الأيسر مستخدمًا سلاحًا أبيض "سكينًا"، تاركًا إياه يواجه الموت وسط بركة من الدماء في طريق الحقول الزراعية.

"تعالَ بسرعة.. ابنك فيه واحد قتله"، تلك كانت كلمات تلقتها والدة بطل الكاراتيه عقب حدوث الواقعة، فلم تجد أي وسيلة سوى التوجه إلى مستشفى تخصصي بمدينة سيدي سالم في حالة سيئة، بينما لحق بها زوجها والد الضحية، وبعد وصولهما تلقيا الخبر الصادم بإعلان المستشفى وفاة نجلهما.

قرار المحكمة وإحالة المتهم للجنايات

كانت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثالثة" في كفر الشيخ، قد قررت حضوريًا تأجيل محاكمة العامل العشريني المتهم بقتل أحد أبطال لعبة الكاراتيه في المحافظة، إلى جلسة يوم الخميس المقبل 30 أبريل 2026 للمرافعة وسماع شهود الإثبات.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار محمد السيد عبده، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أحمد عبد العزيز مطر، وممدوح علي غالي، وسكرتارية عمرو جمال، وذلك في أحداث القضية رقم 245 لسنة 2026 جنايات مركز شرطة سيدي سالم، والمقيدة برقم 16 لسنة 2026 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار منير صالح، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ، قد أحال المتهم حمادة ماهر أبو زيد، 20 عامًا، إلى محكمة جنايات فوه؛ لأنه في يوم 26 ديسمبر 2025 ضرب عمدًا المجني عليه محمد السيد سمك، بأن وجه إليه ضربات عدة استقرت إحداها في صدره، مستخدمًا سلاحًا أبيض "سكينًا" فأحدث إصاباته التي أفضت إلى موته، كما وجهت له النيابة تهمة إحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.





