استقبل ميناء الإسكندرية، اليوم الإثنين، السفينة السياحية Seven Seas Grandeur، وعلى متنها 800 سائح من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى 500 فرد من طاقم الخدمة، قادمة من ميناء ميسينا الإيطالي.

حضور رسمي لاستقبال السياح

كان في استقبال السفينة على رصيف محطة الركاب البحرية عدد من قيادات الميناء ووزارة السياحة، والهيئتين العامة والإقليمية لتنشيط السياحة، فضلًا عن الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية.

إجراءات استقبال الركاب

وأوضح أحمد بريقع، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أن السفينة تتبع الوكيل الملاحي "دومنيون"، ومن المقرر أن تغادر الميناء عقب انتهاء جولتها السياحية متجهة إلى ميناء هيراكليون اليوناني.

وأشار إلى أنه تم استقبال الركاب وإنهاء إجراءاتهم في دقائق معدودة، لبدء برنامج زيارتهم إلى المعالم السياحية والتاريخية والثقافية في الإسكندرية ضمن جولتهم بموانئ البحر المتوسط.

تأمين الحركة الملاحية

وأضاف أن هيئة ميناء الإسكندرية حرصت على مرافقة القاطرات ولنشات الإرشاد والتأمين للسفينة منذ لحظة وصولها، مع المتابعة الدقيقة لحركة السفن عبر برج الإرشاد الراداري.

دعم السياحة البحرية

ومن جانبه، أكد اللواء بحري إيهاب صلاح، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار دعم الميناء لحركة السياحة البحرية والتجارة الدولية، من خلال توفير أعلى مستويات الجاهزية التشغيلية والخدمات اللوجستية المتكاملة، بما يعزز مكانته كميناء محوري على البحر المتوسط ويسهم في دعم الاقتصاد القومي.