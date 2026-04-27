ضعف مؤقت في مياه الشرب بأسيوط بسبب أعمال فنية بمحطة الطوابية

كتب : محمود عجمي

08:35 م 27/04/2026

ضعف الخدمة خلال الذروة بسبب تطوير محطة الطوابية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن تأثر خدمة مياه الشرب وضعفها خلال أوقات الذروة، تزامنًا مع تنفيذ أعمال فنية بمحطة مياه الطوابية المرشحة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

تركيب بوابات جديدة بالمحطة

وأوضحت الشركة أن الأعمال تشمل توريد وتركيب عدد (3) بوابات خاصة على فتحات دخول مواسير بيارة المياه العكرة بمحطة الطوابية، وهو ما يستلزم إيقاف المحطة خلال فترات محددة لتنفيذ الأعمال الفنية.

جدول زمني للأعمال

أشارت الشركة إلى أن تنفيذ الأعمال سيتم خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافق 27 حتى 29 أبريل 2026، يوميًا من الساعة العاشرة مساءً وحتى السادسة صباحًا، بواقع 8 ساعات يوميًا.

إجراءات لتقليل التأثير

وأكدت شركة المياه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقليل تأثير الأعمال على المواطنين، من خلال تشغيل المحطات الارتوازية البديلة، وتوفير سيارات مياه نقية بالمناطق المتأثرة عند الطلب.

قنوات التواصل مع المواطنين

وأوضحت الشركة استمرار استقبال شكاوى واستفسارات المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن (125)، أو الهاتف المحمول (01280733990)، أو تطبيق واتساب (01281565653)، إلى جانب الصفحة الرسمية والموقع الإلكتروني، لضمان سرعة الاستجابة.

