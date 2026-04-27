نقل موقع ذي أتلانتك عن مسؤولين أمريكيين، أن نائب الرئيس الأمريكي "جي دي فانس، شكك خلال اجتماعات مغلقة، في معلومات وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون" بشأن حرب إيران.

وقال المسؤولون الأمريكيين، إن دي فانس، أعرب عن قلقه بشأن مخزون بعض أنظمة الصواريخ خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد مستشارو فانس لـ"ذي أتلانتك"، أن نائب الرئيس لم يتهم وزير الحرب بيت هيجسيث، أو رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين بتضليل ترامب.

وقالت مصادر مقربة من فانس للموقع، إن تصوير وزير الحرب الأمريكي للوضع في إيران كان إيجابيا بشكل مبالغ فيه لدرجة قد تكون مضللة.

في المقابل، أكد مسؤولون أمريكيون آخرون لـ"ذي أتلانتك" أن هناك نقصا خطيرا في الأسلحة الرئيسية يضعف قدرة الولايات المتحدة على خوض حروب مستقبلية.

ونقل الموقع الأمريكي، عن مصادر مطلعة، أن إيران تعيد يوميا تشغيل منصات إطلاق الصواريخ، وأن نصفها أصبح متاحا مجددا بعد وقف إطلاق النار.

وأضافت المصادر أن إيران لا تزال تحتفظ بثلثي سلاحها الجوي ومعظم قدراتها الصاروخية وغالبية زوارقها السريعة.

وأشار مسؤول في إدارة ترامب، إلى أن الرئيس الأمريكي راضي عن المعلومات التي يتلقاها من البنتاجون، موضحا أن اختلاف الآراء داخل فريق الأمن القومي يعكس توترا صحيا يخدم الرئيس.