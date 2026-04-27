شهدت منافذ الوحدات المحلية بمراكز محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، طوابير من المواطنين وإقبالًا ملحوظًا على شراء الخضر والفاكهة المطروحة بأسعار مخفضة، ضمن خطة تستهدف توفير السلع الأساسية بأسعار أقل من الأسواق، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

تخفيضات تصل إلى 25%

قال اللواء ياسر كمال، رئيس مركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، إن منافذ الوحدات المحلية الثابتة والمتحركة طرحت الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بنسبة تتراوح بين 20 و25%، وذلك من خلال منافذ تابعة للوحدة المحلية والقرى التابعة لها.

وأوضح رئيس مركز الخارجة أن التوسع في منافذ الوحدات المحلية يأتي في إطار جهود محافظة الوادي الجديد لضبط حركة الأسواق، وتوفير احتياجات المواطنين اليومية من الخضر والفاكهة بصورة منتظمة، خاصة مع تباين الأسعار بين المحال والأسواق المختلفة.

قائمة الأسعار المعلنة

وتضمنت القائمة المعلنة داخل منافذ الوحدات المحلية عددًا من الأصناف الأساسية التي يكثر عليها الطلب اليومي، إذ سجل سعر كيلو الطماطم 25 جنيهًا، والخيار 40 جنيهًا، بينما بلغ سعر البطاطس نحو 7.5 جنيه، والباذنجان الرومي 15 جنيهًا.

كما شملت أسعار الخضر والفاكهة الفلفل بأنواعه، حيث بلغ سعر الفلفل الشطة 25 جنيهًا، والفلفل الرومي 25 جنيهًا، وسجلت الكوسة 20 جنيهًا، والجزر 20 جنيهًا، والبصل نحو 7.5 جنيه، بينما بلغ سعر الموز نحو 27.5 جنيه، والبرتقال البلدي 15 جنيهًا.

رقابة أوضح للمواطنين

وأكد رئيس مركز الخارجة أن إعلان أسعار مخفضة أمام المواطنين بشكل واضح يساعد على تعزيز الرقابة المجتمعية، ويمكّن المواطنين من معرفة أسعار الخضر والفاكهة قبل الشراء، بما يدعم شفافية التعامل داخل منافذ الوحدات المحلية في الوادي الجديد.