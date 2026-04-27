القبض على صانعة محتوى بالسلام

ألقت قوات الأمن بالإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، القبض على صانعة محتوى لنشرها محتوى خادش للحياء.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم؛ رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة ، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.