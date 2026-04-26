تقارير: الجيش الأمريكي صادر نفطا إيرانيا بقيمة 380 مليون دولار

كتب : محمود الطوخي

11:32 م 26/04/2026

تتصاعد وتيرة المواجهة البحرية مع إعلان خفر السواحل الأمريكي السيطرة على شحنات نفطية ضخمة في مياه المحيط الهندي، في خضم الضغوط المتبادلة ضمن حرب إيران.
وذكرت منصة "تانكر تراكرز" المتخصصة في مراقبة حركة الملاحة الدولية والتي تعتمد عليها شركات التأمين البحري ومنتجو ومُتداولو النفط لتتبع الشحنات حول العالم، أن خفر السواحل الأمريكي نجح في ضبط كميات من النفط الخام الإيراني تقدر قيمتها بنحو 380 مليون دولار، مشيرة إلى أن الناقلات المحملة بالشحنات المذكورة يتم توجيهها حاليا إلى الولايات المتحدة.


تطورات الحصار البحري في حرب إيران

ورصدت المنصة، شحن طهران حوالي 4.6 مليون برميل من النفط الخام في محطاتها الرئيسية، في وقت نجحت فيه 4 ملايين برميل إضافية في التسلل عبر خطوط الحصار التي تفرضها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وتعكس هذه التحركات رغبة طهران في كسر القيود المفروضة على صادراتها النفطية رغم الرقابة المشددة.


وتأتي هذه التطورات تزامنا مع محاولات واشنطن لتضييق الخناق على الموارد المالية الإيرانية، حيث تسعى القوات البحرية الأمريكية لتعزيز الرقابة في الممرات الملاحية الدولية لضمان الالتزام بقرار الحصار المفروض على تصدير الخام.

عمليات الاعتراض في صراع إيران وأمريكا

وفي سياق المواجهة المستمرة بين إيران وأمريكا، أثبتت صور الأقمار الصناعية عودة شحنات من الخام تقدر قيمتها بمليار و50 مليون دولار إلى الموانئ الإيرانية، في أعقاب تنفيذ البحرية الأمريكية عمليات اعتراض سريعة، مما أجبر تلك الشحنات على التراجع والعودة إلى نقاط انطلاقها.
وتشير التقارير الصادرة عن المنصات المتخصصة إلى أن حدة صراع الناقلات بين إيران وأمريكا بلغت مستويات غير مسبوقة، حيث يتم رصد حركة السفن بشكل مكثف لتحديد مدى قدرة طهران على الالتفاف على الحصار البحري وتأمين وصول إمداداتها إلى الأسواق العالمية في ظل حالة التوتر الراهنة.

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وشبورة مائية وفرص أمطار غدًا الإثنين
أخبار مصر

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وشبورة مائية وفرص أمطار غدًا الإثنين
"وحشتيني يا أختي".. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى ميلاد شقيقتها "ناهد" برسالة
زووم

"وحشتيني يا أختي".. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى ميلاد شقيقتها "ناهد" برسالة
طلب خاص من توروب قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز في الدوري.. ما هو؟
رياضة محلية

طلب خاص من توروب قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز في الدوري.. ما هو؟
خيانة على "كوبري عرابي" في نص الليل.. كيف قادت الديون"فرارجي المنيرة" للإعدام
حوادث وقضايا

خيانة على "كوبري عرابي" في نص الليل.. كيف قادت الديون"فرارجي المنيرة" للإعدام
تحرك عاجل.. الاستثمار تحذر حراس العقارات من السمسرة بدون ترخيص
بعد قرار لجنة الأزمات.. تعرف على مواعيد فتح وغلق المحال العامة
العودة للمواعيد الطبيعة.. لجنة إدارة الأزمات تقرر إلغاء غلق المحلات في الحادية عشر مساءً
تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟