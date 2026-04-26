اعتمد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لكافة المراحل التعليمية، مع التأكيد على تهيئة المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان وضمان مطابقة الأسئلة للمواصفات.

اعتماد جداول الامتحانات

اعتمد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني «نهاية العام» للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والفنية، بالإضافة إلى مدارس المكفوفين والتربية الخاصة والتعليم الرياضي والتعليم الفني.

موعد انطلاق الامتحانات

من جانبه، أوضح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن الامتحانات ستنطلق مطلع الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن جداول الشهادة الإعدادية تبدأ في 4 يونيو المقبل، ضمن خطة شاملة تغطي كافة المراحل التعليمية.

تجهيز اللجان وراحة الطلاب

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان، وتوفير كافة سبل الراحة، بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء هادئة ومستقرة.

ضوابط وضع الامتحانات

وأكد أهمية الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وأن تكون الأسئلة في مستوى جميع الطلاب، مع مراعاة الفروق الفردية، ومطابقتها لخطة توزيع المنهج الدراسي.