تحليق 40 رحلة بالون تقل 800 سائح في سماء الأقصر

كتب : محمد محروس

03:04 م 26/04/2026
    البالون الطائر في الأقصر (1)
    البالون الطائر في الأقصر (2)
    البالون الطائر في الأقصر

شهدت سماء محافظة الأقصر، اليوم الأحد، تحليق 40 رحلة بالون طائر أقلت على متنها نحو 800 سائح من مختلف الجنسيات.

وانطلقت الرحلات مع شروق الشمس من البر الغربي، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، لضمان سلامة المشاركين، حيث استمتع السياح بمشاهدة المعالم الأثرية والمناظر الطبيعية الخلابة من ارتفاعات شاهقة.

وأكدت مصادر سياحية أن رحلات البالون تشهد إقبالًا متزايدًا من الزائرين، لما توفره من تجربة فريدة لمشاهدة معالم وادي الملوك ومعابد المدينة التاريخية من الجو، في مشهد يجمع بين سحر الطبيعة وعظمة الحضارة المصرية القديمة.

وتعد الأقصر من أهم المقاصد السياحية في مصر والعالم، خاصة في سياحة البالون الطائر التي أصبحت عنصر جذب رئيسي لآلاف الزوار سنويًا.

