الكلاب نهشت جثة الطفل.. كشف لغز جريمة "أم زغيو" في الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

08:38 م 25/04/2026

العثور على جثة طفل داخل مقلب قمامة

نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية في كشف لغز واقعة العثور على جثة طفل ملقي بمقلب قمامة بمنطقة أم زغيو بحي العجمي، وتبين من الفحص تعرضه لنهش من الكلاب الضالة.
بدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان طفل داخل مقلب قمامة بمنطقة أم زغيو بحي العجمي.
وانتقلت قوات الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث كشفت المعاينة الأولية أن الجثمان لطفل يبلغ من العمر نحو 3 سنوات، عُثر عليه ملقى داخل المقلب.

نهش الجثة من الكلاب الضالة

وأظهر الفحص الظاهري أن الجثمان تعرض لنهش من الكلاب الضالة، التي التهمت أجزاء من الرأس واليدين والقدمين، ما صعّب عملية التعرف عليه في البداية.

كشف لغز الجريمة

وكشفت التحريات أنه اعتدى على الطفل بالضرب بزعم تأديبه، ما أدى إلى وفاته، ثم تخلص من الجثمان بإلقائه داخل مقلب القمامة.

اعترافات وتحريات

في البداية، أنكر المتهم ارتكاب الجريمة، مدعيًا أن الطفل سقط من أحد المباني، إلا أن فحص كاميرات المراقبة والتحريات الأمنية أثبت تورطه، ليعترف لاحقًا بارتكاب الواقعة.
الإجراءات القانونية
تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وأمرت بسرعة إعداد تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث لكشف كافة ملابسات الواقعة.

