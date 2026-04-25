ينشر "مصراوي"، تقريرًا، عما شهدته محافظة بورسعيد خلال الأسبوع المنقضي من المشروعات والجهود التنفيذية المتنوعة، بقيادة اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، في إطار خطة الارتقاء بالخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تطوير المناطق السكنية

بدأت الأجهزة التنفيذية أعمال تطوير منطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور، إلى جانب رفع كفاءة نوازل منطقة الحراسات بحي الضواحي، وفق أعلى المعايير الفنية لخدمة المواطنين، كما أعلن المحافظ وصول أعمال التطوير إلى منطقة التصنيع بحي الضواحي، حيث انطلقت أعمال رصف الطرق ورفع كفاءتها، وإنشاء مسطحين أخضرين، وتطوير السوق العشوائي وتحويله إلى سوق حضاري نموذجي.

مشروعات مرورية وصناعية

كما تم تكثيف الأعمال في مشروع كوبري النصر العائم الجديد والطريق الرابط مع الكوبري القديم، كما جرى توقيع عقود تمليك أراضٍ لـ4 مصانع جديدة دعمًا للصناعة وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى البدء في حصر المعدات والآلات داخل الجراجات المختلفة، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لها ودعم كفاءة العمل الميداني بالمحافظة.

تطوير الأحياء

وشهدت منطقة خالد بن الوليد بحي الزهور أعمال تطوير لـ239 عمارة، مع رفع المخلفات من أرض موقف دمياط القديم، بالإضافة إلى تطوير منطقة الصفوة، ورفع كفاءة شارعي فلسطين وأوجينا بحي الشرق.

خدمات مدينة سلام مصر

وبدأت أعمال تجهيز الوحدة الصحية بمدينة سلام مصر تمهيدًا لتشغيلها خلال أسبوع، مع البدء في إنشاء بيت للطالبات لخدمة طالبات الجامعة، وإقامة فصل تجريبي داخل المدرسة استجابة لمطالب الأهالي، كما جرى إعادة طرح وتشغيل مخبز مدينة سلام مصر ومنفذ بيع السلع التموينية، لضمان توافر السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين.

تطوير بورفؤاد

وشهدت مدينة بورفؤاد انطلاق المرحلة الثانية من تطوير شارع 15 سبتمبر، ورفع كفاءة الشاطئ استعدادًا للصيف، وإنشاء مجمع تسوق حضاري بمنطقة العبور، والانتهاء من تطوير مدرسة الزهراء وإقامة مسجد بمنطقة الفيروز.