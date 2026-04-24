"وقع من الدور الخامس".. مصرع شاب بمنطقة المعلمين في أسيوط

كتب : محمود عجمي

09:58 م 24/04/2026

مصرع شاب بعد سقوطه من الطابق الخامس

لقي شاب مصرعه، اليوم الجمعة، إثر سقوطه من الطابق الخامس بأحد العقارات السكنية بمنطقة المعلمين بمحافظة أسيوط، في حادث مأساوي.

بلاغ وتحرك أمني عاجل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط إخطارًا يفيد بسقوط شخص من الطابق الخامس داخل أحد العقارات بمنطقة المعلمين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وفاة شاب في موقع الحادث

بالفحص تبين مصرع الشاب «عمر. ج. علي»، 22 عامًا، متأثرًا بإصاباته البالغة الناتجة عن السقوط من ارتفاع كبير.
نقل الجثمان والتحقيقات
جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

منطقة المعلمين سقوط من علو مصرع شاب أمن أسيوط

فيديو قد يعجبك



من التأسيس للتحدي بحفل "أم كلثوم".. الأهلي في مواجهة الإنجليز
غياب 6 لاعبين.. ضربة موجعة لبيراميدز قبل مواجهة الأهلي
"بعد 13 عاما".. تقارير تكشف موقف ريال مدريد من تعيين مورينيو مديرا فنيا
بالفيديو.. أميرة العايدي: "عرفت إن ليا أخت بالصدفة وأمي قالت لي ممكن يموتوكي
باكستان: وصول الوفد الإيراني إلى إسلام آباد لعقد اجتماعات مع القيادة العليا
نزع الأسلحة النووية وحل الدولتين.. 10 رسائل مهمة من الرئيس السيسي خلال اجتماع نيقوسيا