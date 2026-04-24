لقي شاب مصرعه، اليوم الجمعة، إثر سقوطه من الطابق الخامس بأحد العقارات السكنية بمنطقة المعلمين بمحافظة أسيوط، في حادث مأساوي.

بلاغ وتحرك أمني عاجل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط إخطارًا يفيد بسقوط شخص من الطابق الخامس داخل أحد العقارات بمنطقة المعلمين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وفاة شاب في موقع الحادث

بالفحص تبين مصرع الشاب «عمر. ج. علي»، 22 عامًا، متأثرًا بإصاباته البالغة الناتجة عن السقوط من ارتفاع كبير.

نقل الجثمان والتحقيقات

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.