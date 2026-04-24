انطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات مؤتمر دسوق للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية في نسخته الثامنة، على ضفاف نهر النيل فرع رشيد بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، بمشاركة نخبة من أساتذة كليات الطب بمختلف الجامعات المصرية.

تنظيم المؤتمر ورعايته

يُعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور علاء الشريف، مدير مستشفى دسوق العام، فيما يترأسه الدكتور شومان ربيع شومان، استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي والمناظير، ورئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد بالمستشفى.

مشاركة علمية واسعة

يأتي تنظيم المؤتمر بالتعاون مع قسم طب المناطق الحارة والأمراض المعدية بكلية طب طنطا، وقسم الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى دسوق العام، بمشاركة عدد من أساتذة الطب، من بينهم الدكتور محمد شرف الدين، أستاذ كلية الطب بجامعة طنطا والرئيس الشرفي للمؤتمر.

مناقشة أحدث طرق التشخيص والعلاج

يناقش المؤتمر أحدث المستجدات في تشخيص وعلاج أمراض الكبد المختلفة، إلى جانب الأمراض المعدية، من خلال جلسات علمية متخصصة، تتيح تبادل الخبرات بين أساتذة الجامعات والأطباء بمختلف المؤسسات الطبية.

تكريم رموز الطب

شهدت فعاليات المؤتمر تكريم عدد من أساتذة الطب، وكذلك الأطباء الراحلين، تقديرًا لما قدموه من إسهامات بارزة في مجال أمراض الباطنة والكبد خلال مسيرتهم المهنية.

أهداف المؤتمر

أكد الدكتور شومان ربيع شومان أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز التواصل بين أساتذة كليات الطب والأطباء المتخصصين في أمراض الكبد والجهاز الهضمي والحميات، سواء في مستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات التابعة للأمانة العامة والتأمين الصحي.

جلسات علمية متنوعة

يتضمن المؤتمر 5 جلسات علمية؛ حيث تناقش الجلسة الأولى نزيف الجهاز الهضمي وطرق تشخيصه وعلاجه، بينما تتناول الجلسة الثانية أمراض الكبد المهمة وحالات إكلينيكية من الواقع العملي، إلى جانب محاضرة عن الإمساك المزمن وسبل علاجه.

مناقشات تفاعلية وتبادل خبرات

تشمل الجلسة الثالثة عرض حالات إكلينيكية في أمراض الكبد والأمراض المعدية، بمشاركة أساتذة من جامعتي الإسكندرية وطنطا، مع فتح باب النقاش أمام الحضور لتبادل الخبرات والوصول إلى أحدث أساليب العلاج.

جلسة متخصصة في التشخيص

تُخصص الجلسة الرابعة لمناقشة طرق التشخيص من منظور شامل، بإدارة الدكتور حلمي أباظة، أستاذ الكبد والأمراض المعدية بكلية طب الإسكندرية، حيث تتناول موضوعات مثل الكبد الدهني، وأورام الكبد، وأمراض القولون التقرحي ومرض كرون.

ختام الجلسات بحالات المناظير

تُختتم فعاليات المؤتمر بعرض حالات مناظير الجهاز الهضمي، بمشاركة أساتذة من كليات الطب بجامعتي الإسكندرية وطنطا، إلى جانب استشاريين من مركز أبحاث الكبد بكفر الشيخ ومستشفيات دسوق والحميات.

وأكد رئيس المؤتمر أن مناقشة الحالات الواقعية تسهم في رفع كفاءة الأطباء وتطوير مستوى الأداء الطبي، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.