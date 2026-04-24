تموين كفر الشيخ: استلام نحو 4 آلاف طن قمح منذ بدء موسم التوريد 2026 -صور

قاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، حملة نظمتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، والتى أسفرت عن إزالة حالة تعدى بقرية القنان عند مدخل مدينة السباعية على مساحة تجاوزت 8 فدان.

وجاءت هذه التحركات الحاسمة عقب رصد المحافظ للمخالفة خلال جولته الميدانية، حيث أصدر توجيهاته الفورية بإزالة التعدى بالكامل دون تهاون، مع إحالة المتعدى إلى النيابة العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حياله وذلك تأكيداً على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون .

وشدد محافظ أسوان، على رئيس مركز ومدينة إدفو زهجر سليمان، بضرورة التعامل الفورى والحاسم مع أي حالات تعد لا يتم رصدها، سواء من خلال الجولات الميدانية أو عبر منظومة المتغيرات المكانية حفاظاً على حقوق الدولة ومنع أى محاولات للبناء المخالف أو التعدى على الأراضى الزراعية .

ووجه المهندس عمرو لاشين، بإقالة رئيس قرية القنان بعد الانتهاء من إزالة كافة التعديات التي تم رصدها، وتحويله إلى جهات التحقيق.

وأكد المهندس عمرو لاشين على أن ملف استرداد أراضى الدولة يحظى باهتمام مباشر من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وبإشراف دولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى ، إلى جانب جهود اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية، وهو ما يفرض على جميع الأجهزة التنفيذية العمل بأقصى درجات الجدية والإنضباط.