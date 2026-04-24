أناب اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ محافظة بني سويف كلًا من محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، و مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة الفشن، لافتتاح مسجدين بعد الانتهاء من أعمال تطويرهما ورفع كفاءتهما، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف المصرية لإعمار بيوت الله، بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.

مسجد مجمع النور الإسلامي

افتتح رئيس مدينة بني سويف مسجد مجمع النور الإسلامي بعزبة أحمد علام بقرية الحكامنة، والذي أُقيم على مساحة 270 مترًا، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم التي تمت بالجهود الذاتية، في صورة تعكس روح المشاركة المجتمعية في تطوير دور العبادة.

مسجد الرحمة بقرية صالح باشا

وفي مركز الفشن، افتتح رئيس المدينة مسجد الرحمة بقرية صالح باشا، والمقام على مساحة 167 مترًا، بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بالكامل، أيضًا بالجهود الذاتية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الدينية المقدمة لأهالي القرية.

وأُقيمت شعائر صلاة الجمعة عقب الافتتاح، وسط حضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، إلى جانب أهالي القريتين، في أجواء من الفرحة بافتتاح المسجدين بعد تطويرهما.

خطة مستمرة لإعمار بيوت الله

يأتي افتتاح المسجدين ضمن خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة المساجد داخل محافظة بني سويف، بما يعزز من دورها الديني والمجتمعي، ويوفر بيئة مناسبة لأداء الشعائر، في إطار جهود وزارة الأوقاف المصرية للتوسع في إنشاء وإحلال وتجديد بيوت الله على مستوى الجمهورية.