مصرع شخص في حادث على طريق الفرافرة -ديروط

كتب : محمد الباريسي

04:19 م 24/04/2026

وقع حادث مروري، اليوم الجمعة، على طريق الفرافرة ديروط عند الكيلو 160، حيث تعرضت سيارة ملاكي لانقلاب أدى إلى مصرع السائق حمدي زكريا سيد، البالغ من العمر 36 عامًا.

تفاصيل الحادث

التحقيقات الأولية تشير إلى أن السائق فقد السيطرة على السيارة أثناء السير على الطريق السريع، ما أدى إلى انقلابها بشكل مفاجئ.

لم تُسجل أي إصابات أخرى في الحادث، بينما جرى العثور على جثة السائق متوفى في مكان الحادث.

انتقل رجال الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ديروط المركزي. كما جرى فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

