شيّع المئات من الأهالي والأصدقاء جثمان الدكتور ضياء العوضي في مشهد مهيب خيمت عليه أجواء الحزن والأسى، حيث أُقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة من مسجد التوحيد بمدينة العبور، قبل أن يتجه موكب التشييع إلى مثواه الأخير وسط دعوات بالرحمة والمغفرة للفقيد.

صلاة الجنازة بمسجد التوحيد

أُقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة داخل مسجد التوحيد بمدينة العبور، وسط حضور كثيف من الأهالي والأصدقاء، الذين حرصوا على المشاركة في توديع الفقيد والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

لحظات وداع مؤثرة

شهدت لحظات خروج الجثمان من المسجد أجواء من الحزن الشديد، حيث خيمت مشاعر الأسى على المشيعين، في وداع مؤثر للفقيد الذي ترك أثرًا طيبًا في نفوس محبيه.

التوجه إلى مثواه الأخير

وانطلق موكب الجنازة عقب الصلاة إلى مقابر جمعية النور خلف منطقة العبور على طريق بلبيس بمحافظة الشرقية، حيث ووري الجثمان الثرى وسط دعوات من الحضور بأن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.