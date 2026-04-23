رئيس البرلمان الإيراني: لا وجود لمتطرفين أو معتدلين في إيران

كتب : وكالات

07:38 م 23/04/2026

محمد باقر قاليباف

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إنه لا يوجد في إيران متطرفون أو معتدلون.

وأوضح قاليباف، في تدوينة عبر منصة "إكس" اليوم الخميس: "نحن جميعا إيرانيون وثوريون، ومع الوحدة الحديدية للأمة والحكومة، والطاعة الكاملة للمرشد الأعلى للثورة، سنجعل المعتدي مجرمًا يندم على أفعاله".

وتابع رئيس البرلمان الإيراني: "إنه إله واحد، وزعيم واحد، وأمة واحدة، وطريق واحد؛ وهذا الطريق هو طريق النصر لإيران، وهو أعز من الحياة".

