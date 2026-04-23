أفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، بسماع دوي انفجارات متزامنة مع تفعيل منظومات الدفاع الجوي في مناطق متفرقة بالعاصمة طهران، بهدف التصدي لأهداف معادية.

خطط إسرائيلية لحرب إيران

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عن جاهزية جيش الاحتلال للبدء في استئناف حرب إيران، مؤكدا وجود خطط لتوجيه ضربات قوية تستهدف المواقع الأكثر حساسية داخل العاصمة طهران.

الضوء الأخضر لحرب إيران

وخلال اجتماع خاص عقده اليوم الخميس مع قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيّن كاتس أن إسرائيل تترقب الحصول على "ضوء أخضر من الولايات المتحدة" من أجل الإجهاز على سلالة خامنئي وإرجاع إيران إلى العصور المظلمة والحجرية.

أهداف الموجة القادمة من حرب إيران

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على البقاء على أهبة الاستعداد لإطلاق حملة عسكرية مباشرة، قائلا: "إن الهجوم القادم سيكون مختلفا وقاتلا وسيؤدي إلى انهيار أسس النظام الإيراني".

وأشار كاتس إلى أن جيش الاحتلال مستعد لاستئناف الحرب على إيران، مبينا أن بنك الأهداف تم تحديده مسبقا.

وأضاف: "إسرائيل مستعدة لاستئناف الحرب ضد إيران لقد تم تحديد الأهداف بالفعل.. أولا وقبل كل شيء، لإتمام القضاء على أسرة خامنئي، مُدبّر خطة التدمير ضد إسرائيل".