حرب إيران.. الدفاعات الجوية تتعامل مع أهداف معادية فوق طهران

كتب : محمود الطوخي

07:49 م 23/04/2026

منظومة الدفاع الجوي

أفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، بسماع دوي انفجارات متزامنة مع تفعيل منظومات الدفاع الجوي في مناطق متفرقة بالعاصمة طهران، بهدف التصدي لأهداف معادية.

خطط إسرائيلية لحرب إيران

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عن جاهزية جيش الاحتلال للبدء في استئناف حرب إيران، مؤكدا وجود خطط لتوجيه ضربات قوية تستهدف المواقع الأكثر حساسية داخل العاصمة طهران.

الضوء الأخضر لحرب إيران

وخلال اجتماع خاص عقده اليوم الخميس مع قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيّن كاتس أن إسرائيل تترقب الحصول على "ضوء أخضر من الولايات المتحدة" من أجل الإجهاز على سلالة خامنئي وإرجاع إيران إلى العصور المظلمة والحجرية.

أهداف الموجة القادمة من حرب إيران

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على البقاء على أهبة الاستعداد لإطلاق حملة عسكرية مباشرة، قائلا: "إن الهجوم القادم سيكون مختلفا وقاتلا وسيؤدي إلى انهيار أسس النظام الإيراني".

وأشار كاتس إلى أن جيش الاحتلال مستعد لاستئناف الحرب على إيران، مبينا أن بنك الأهداف تم تحديده مسبقا.

وأضاف: "إسرائيل مستعدة لاستئناف الحرب ضد إيران لقد تم تحديد الأهداف بالفعل.. أولا وقبل كل شيء، لإتمام القضاء على أسرة خامنئي، مُدبّر خطة التدمير ضد إسرائيل".

محمد صلاح يشارك متابعيه صورًا جديدة قبل مباراة كريستال بالاس
محمد صلاح يشارك متابعيه صورًا جديدة قبل مباراة كريستال بالاس
فيديو| معجب يهدي آن هاثاواي نسخة من القرآن الكريم بعد قولها "ان شاء الله"
قفزة الموت في التجمع.. صاحب شركة يلقي بنفسه من الرابع هربا من زوج عشيقته
ترامب: لن نبرم اتفاقا مع إيران إلا إذا خدم مصالح الولايات المتحدة
كان متجها إلى مضيق هرمز.. إجلاء جندي أمريكي هاجمه قرد

