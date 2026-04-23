قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، اليوم الخميس، بإعدام مي.إ.م.ح، 23 عاما، ربة منزل، لاتهامها بقتل ابنتها الرضيعة "كيان"، 6 أشهر، داخل دولاب منزلها بقرية درشابة، التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، وذلك بعد ورود رأي مفتي الجمهورية.

تفاصيل الحكم

جاء الحكم برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، وعضوية المستشارين هشام شريف البسيوني، تامر أحمد عشرة، مصطفى أحمد سليمان، عقب ثبوت تورط المتهمة في ارتكاب الجريمة.

الإحالة للمفتي

كانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة إحالة أوراق المتهمة إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي، والذي انتهى إلى القضاء بإعدامها.

كواليس الجريمة

كشفت التحقيقات أن المتهمة أقدمت على إخفاء طفلتها داخل دولاب المنزل، ما أدى إلى وفاتها، ثم ادعت اختفاءها، في محاولة لاتهام خطيبها السابق بخطفها وقتلها، بدافع الانتقام منه بسبب خلافات بينهما.

بداية الواقعة

ترجع أحداث القضية إلى 30 سبتمبر 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة الرحمانية، يفيد بإبلاغ ربة منزل بتغيب ابنتها الرضيعة عن المنزل.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص عثر على جثة الطفلة داخل دولاب المنزل، وجرى التحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق، والتي أحالت القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.