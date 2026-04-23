لدغت العقارب السامة، اليوم الخميس، طفلًا وشابة في حادثين منفصلين داخل قريتين تابعتين لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

إخطار أمني وتحرك طبي سريع

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين بلدغات عقارب سامة إلى مستشفى الفرافرة المركزي، وعلى الفور جرى التعامل مع الحالتين طبيًا داخل المستشفى.

تبين إصابة محمد عاطف السيد عوض، 15 عامًا، بلدغة عقرب داخل مزرعة بقرية الكفاح، كما أصيبت منى حمدي أحمد محمد، 18 عامًا، بلدغة مماثلة داخل منزلها بقرية أبو منقار.

المصل والملاحظة الطبية

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية، مع حقنهما بالمصل المضاد للدغات العقارب ووضعهما تحت الملاحظة الطبية للاطمئنان على استقرار حالتيهما.