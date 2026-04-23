تكثف أجهزة الدولة، جهودها، للانتهاء من مشروع استاد النادي المصري الجديد في نفس موقعه التاريخي القديم بمحافظة بورسعيد، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، استجابة لمطالب جماهير القلعة الخضراء.

مواصفات عالمية للاستاد

ويُقام الاستاد، طبقًا لما أعلنته وزارة الشباب والرياضة، على مساحة 48 ألف متر مربع، ويضم ملعبًا رئيسيًا، وشاشتي عرض إلكترونيتين، ومنظومة إضاءة تليفزيونية حديثة، إلى جانب مظلة معدنية أعلى المقصورة الرئيسية، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

مرافق متكاملة

كما يشمل المشروع غرف خلع الملابس، وقاعات إعلامية، وخدمات متطورة للجماهير، فضلًا عن فندق لإقامة اللاعبين، وأنظمة متكاملة للحريق والصوتيات والتكييف، لتوفير بيئة رياضية متكاملة.

الانتهاء من أعمال النجيل

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة الانتهاء من أعمال تركيب وزراعة النجيل بالملعب الرئيسي، باستخدام نظام “النجيلة الهايبرد” الذي يجمع بين الطبيعي والصناعي، بما يضمن جودة أرضية الملعب وتحملها لكثافة المباريات.

متابعة مستمرة للأعمال

ومن جانبه، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على أنه تم الانتهاء من تركيب كراسي المدرجات بمختلف الدرجات، مع استمرار أعمال تغطية المظلة واستكمال المرافق الداخلية وخزانات المياه، بالإضافة إلى تجهيز غرف الكهرباء وربطها بالمرافق العامة.

قيمة تاريخية ورياضية

وأشار المحافظ إلى أن إعادة إنشاء الاستاد في نفس موقعه القديم تمثل مشروعًا حيويًا يحمل قيمة كبيرة لجماهير النادي المصري، مؤكدًا أنه صرح رياضي يعكس تاريخ وهوية بورسعيد، ويدعم قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة.