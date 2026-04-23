عقد عمرو لاشين، محافظ أسوان، اجتماعًا موسعًا مع وفد الهيئة العامة للنقل النهري برئاسة مفيد صلاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود تطوير قطاع النقل النهري، بما يواكب خطط الدولة لرفع كفاءة الخدمات وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة.

نقل الإشراف على ميناء السد العالي شرق



شهد اللقاء، الذي حضره ماهر هاشم، السكرتير العام، وسامي البربري، مدير الملاحة النهرية بمصر العليا، مناقشة الإجراءات التنفيذية لبروتوكول التعاون المرتبط بتطبيق القرار الجمهوري رقم 176 لسنة 2024، والذي ينص على نقل الإشراف الإداري على ميناء السد العالي شرق من محافظة أسوان إلى الهيئة العامة للنقل النهري. وتأتي هذه الخطوة بهدف توحيد جهة الإشراف، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

تشديد الرقابة على الفنادق العائمة



واتفق الجانبان على تكثيف أعمال الرقابة على الفنادق العائمة والمراكب النهرية بمختلف أنواعها، لضمان التزامها بالاشتراطات البيئية ومعايير السلامة والأمان، بما يحافظ على البيئة النيلية ويعزز ثقة السائحين في الخدمات المقدمة.

تنفيذ البروتوكول وفق جدول زمني



يأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين محافظة أسوان والجهات المعنية بقطاع النقل، حيث تقرر تنفيذ بنود البروتوكول وفق جدول زمني محدد، مع العمل على تذليل أي عقبات قد تواجه إجراءات التسليم والتشغيل، بما يضمن استدامة العمل داخل الميناء بكفاءة عالية وتحقيق التكامل بين مختلف الأجهزة.

تأهيل الكوادر البشرية لسوق العمل



كما تناول الاجتماع ملف تنمية العنصر البشري، حيث تم التأكيد على إطلاق برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالوحدات النهرية، لتأهيلهم للعمل كقائدي بواخر وفق أحدث المعايير المهنية، وذلك بالتنسيق مع غرفة المنشآت السياحية، بما يواكب متطلبات سوق السياحة ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للزائرين.

رؤية متكاملة لتطوير النقل النهري

ويأتي هذا التحرك ضمن رؤية شاملة لتطوير منظومة النقل النهري بمحافظة أسوان، باعتبارها من الركائز الأساسية للاقتصاد والسياحة، حيث تستهدف هذه الجهود تحقيق التنمية المستدامة ودعم خطط الدولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.