لبن بالصودا الكاوية.. ضبط مصنع "بير سلم" يعيد تدوير المنتجات الفاسدة بأسيوط -صور

كتب : محمود عجمي

10:56 م 22/04/2026
    مواد خطرة_8
    ضبط مصنع ألبان غير مرخص_6
    مصنع ألبان غير مرخص_7
    جراكن لتعبئة الألبان _4
    حملات رقابية بأسيوط _5
    جانب من الحملة التموينية _2
    جانب من حملة تموينية _3

تمكنت إدارة تموين القوصية، بالتنسيق مع رئاسة مجلس مدينة القوصية بمحافظة أسيوط، من ضبط مصنع ألبان يعمل دون ترخيص، يقوم بإعادة تصنيع منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، في مخالفة جسيمة للاشتراطات الصحية والقانونية.

مضبوطات خطرة تهدد صحة المواطنين

وأسفرت الحملة عن ضبط نحو 3 أطنان من اللبن المخلوط بمواد كاوية، جرى إعدادها لإعادة التصنيع وطرحها بالأسواق، رغم خطورتها البالغة على صحة المستهلكين.

تنفيذًا لتوجيهات قيادات المحافظة

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، وتعليمات المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بتكثيف الرقابة على الأسواق، والتصدي لكافة صور الغش التجاري، وتشديد الحملات لحماية صحة المواطنين.

تفاصيل المضبوطات داخل المصنع

وأوضحت مديرية التموين بأسيوط، في بيان صادر لها اليوم الأربعاء، أن الحملة أسفرت عن التحفظ على:
- 3 أطنان لبن منتهي الصلاحية معدة لإعادة التصنيع
- عدد 4 جراكن تحتوي على مواد هيدروجينية «بيروكسيد الهيدروجين (H₂O₂)» تُستخدم بطرق غير مشروعة لإخفاء فساد اللبن وإظهاره بمظهر صالح للاستهلاك

كما تم ضبط عدد 37 جركن بلاستيك فارغ، وخزان من الاستانلس ستيل، وعدد 2 موتور كهربائي، بالإضافة إلى عدد 2 تروسيكل خزان بسعة إجمالية 2 طن (فارغة).

إجراءات قانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على جميع المضبوطات، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.

وأكدت مديرية التموين بأسيوط استمرار حملاتها الرقابية اليومية على الأسواق ومنافذ البيع، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء وصحة المواطنين.

