تداولت مجموعات الغش الإلكتروني على تطبيق "تليجرام" صورًا قيل إنها تخص امتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، وذلك بعد بدء اللجان وتوزيع أوراق الأسئلة على الطلاب.



تداول صور منسوبة لامتحان الهندسة

وأكدت مصادر تعليمية أن غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم تتابع بشكل مستمر ما يتم نشره عبر صفحات ومجموعات الغش الإلكتروني، لرصد أي محاولات لتصوير أو نشر أوراق الامتحانات أثناء انعقاد اللجان.



فحص الصور والتحقق من صحتها



وأشارت المصادر إلى أنه جارٍ فحص الصور المتداولة والتحقق من مدى مطابقتها لورقة الامتحان الأصلية، للتأكد مما إذا كانت تخص الامتحان الفعلي الذي يؤديه الطلاب داخل اللجان.

إجراءات قانونية حال ثبوت الواقعة



وأضافت المصادر أنه في حال ثبوت صحة الصور ومطابقتها لورقة الأسئلة الرسمية، سيتم تتبع مصدر التسريب وتحديد اللجنة التي خرجت منها الصور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة بحق المتسببين في الواقعة وفقًا للوائح المنظمة لأعمال الامتحانات.

التشديد على الانضباط داخل اللجان



وشددت المصادر على استمرار المتابعة الدقيقة لسير الامتحانات، والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو محاولات للإخلال بضوابط العملية الامتحانية، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.