شهد مركز ومدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، اليوم الأحد، خروج إحدى عربات قطار بضائع عن قضبان السكة الحديد أثناء مروره بالقرب من مزلقان عبدالآخر.

وتبين أن العربة تابعة لقطار البضائع رقم 327 والمحمل بمادة "الطفلة"، وكان في طريقه من أسوان إلى القاهرة وقت وقوع الحادث.

فصل القطار ورفع العربة المتضررة



على الفور، تم فصل القطار عن العربة التي خرجت عن القضبان، وجارٍ رفع العربة وإعادتها إلى مسارها الطبيعي بمعرفة مسؤولي هيئة السكة الحديد.

تحويل حركة القطارات على خط القاهرة – أسوان



وفي إطار الحفاظ على انتظام التشغيل، قررت هيئة السكة الحديد تحويل حركة القطارات على خط القاهرة – أسوان للعمل عبر الخط الطالع، بما يضمن استمرار حركة القطارات وتقليل تأثير الحادث على الرحلات خلال فترة الإصلاح.