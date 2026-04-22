وخلال اللقاء، أكد السيد وليم زليان، الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية والاتصال الاستراتيجي والعضو المنتدب بالشركة، استمرار "هواوي" في الاستثمار بمجالات البحث والتطوير، مشيرًا إلى أن الشركة تتواجد في السوق المصري منذ أكثر من 25 عامًا، وتعمل بشكل متواصل على تعزيز التعاون مع القطاع الحكومي ومشغلي الاتصالات والمؤسسات المختلفة.

إنشاء أول مركز للحوسبة في مصر

وأوضح أن "هواوي مصر" ساهمت في إنشاء أول مركز للحوسبة في مصر، إلى جانب دعمها المستمر لمبادرات الدولة في بناء القدرات البشرية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

دعم وتأهيل الشباب

ومن جانبها، استعرضت المهندسة أسماء سراج الدين، المدير التنفيذي لأكاديميات "هواوي مصر"، جهود الأكاديمية في دعم وتأهيل الشباب المصري في مجال تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أن الأكاديمية تسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للمهارات الرقمية من خلال بناء قاعدة معرفية قوية وتقديم برامج تدريبية متقدمة.

حلول لتطوير التعليم

وفي السياق ذاته، استعرض المهندس محمد طلعت، المدير التقني لحلول المؤسسات، مجموعة الحلول المتكاملة التي تقدمها "هواوي" لتطوير قطاع التعليم، سواء الجامعي أو قبل الجامعي، والتي تشمل البنية التحتية الرقمية، وأنظمة التعاون، وحلول الأمن السيبراني، وشبكات الربط الذكية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية متطورة تدعم التطبيقات الحديثة, وتحقق أفضل تجربة للطلاب والمعلمين.

عرض مشروعات التحول الرقمي

كما قدم المهندس أحمد عاطف، مدير تطوير قطاع التعليم، عرضًا تفصيليًا حول مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها "هواوي" في قطاع التعليم، والتي تتضمن الفصول الذكية، وتطوير خدمات الإنترنت داخل المدارس، بما يسهم في دعم منظومة التعليم الذكي وتحسين جودة العملية التعليمية.

حرص المحافظة على الشراكة مع الشركات العالمية

وأكد المحافظ على حرص جنوب سيناء لتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، والاستفادة من الخبرات التكنولوجية المتقدمة لدعم خطط التنمية الشاملة، خاصة في مجالات التعليم والتحول الرقمي وبناء الإنسان وذلك بعد دراسة هذه العروض على كافة المستويات.