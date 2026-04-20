كشف الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، عن طفرة في معدلات توريد محصول القمح الاستراتيجي، حيث بلغت الكميات التي جرى توريدها حتى اليوم الاثنين نحو 36 ألفاً و645 طناً.

وأوضح المرسي أن هذه الكميات استقرت في صوامع الخارجة وشرق العوينات، بالإضافة إلى الكميات التي جرى توريدها لشركات المطاحن داخل وخارج المحافظة، ومحطة التقاوي، والبنك الزراعي، بما يضمن تأمين الاحتياجات الاستراتيجية.

حصاد المساحات المنزرعة وتسهيلات المزارعين

أشار وكيل الوزارة إلى أن الفرق الفنية أعلنت أنه جرى الانتهاء من حصاد نحو 61 ألف فدان من إجمالي مساحة القمح المنزرعة على مستوى المحافظة، والبالغ قدرها 412,706 فداناً.

وأكد المرسي أن هناك متابعة يومية دقيقة تهدف إلى تغليب مصلحة المزارعين، من خلال تنسيق كامل بين مديريتي الزراعة والتموين لحل أي مشكلات طارئة وتسهيل عملية التوريد بشكل انسيابي، لضمان عدم حدوث تكدس أمام جهات الاستلام.

تضافر الجهود لضمان مستحقات الموردين

أوضح المرسي أن الجمعية الزراعية المركزية تضطلع بدور حيوي بالتنسيق مع التعاون الزراعي والجمعيات المحلية لتجميع القمح من المزارعين وتوريده إلى صوامع الخارجة، كخطوة تهدف إلى التيسير على صغار المزارعين.

وشدد على أن كافة المبالغ المالية المخصصة للمزارعين والموردين جرى متابعة تسليمها بانتظام، مؤكداً أن الدولة تضع ملف القمح على رأس أولوياتها لتعزيز الأمن الغذائي.