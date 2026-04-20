إعلان

عودة نسمات الربيع.. تعرف على حالة البحر بشواطئ الإسكندرية- صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

03:53 م 20/04/2026 تعديل في 03:53 م
  • عرض 3 صورة
    أجواء ربيعية على شواطئ الإسكندرية
    أجواء ربيعية على شواطئ الإسكندرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم، استقراراً ملحوظاً في الأحوال الجوية مع عودة نسمات الربيع المعتدلة، حيث سجلت درجات الحرارة 21 درجة مئوية، وسط أجواء مشمسة ما شجع المواطنين والزوار على التوافد على الشواطئ.

حالة الرايات في القطاع الشرقي

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الرايات الصفراء على أغلب شواطئ القطاع الشرقي، وهو ما يشير إلى أن نزول مياه البحر متاح مع ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر الشديد.

واستثنت الإدارة شواطئ حي وسط وستانلي وبعض شواطئ منطقة الجمرك التي رفعت الرايات الحمراء نظراً لطبيعة أمواجها اليوم، فيما استقرت الحالة في شاطئ أبو العباس وبحري المميز برفع الراية الصفراء.

منع النزول في شواطئ العجمي

وفي المقابل، رُفعت الرايات الحمراء على جميع شواطئ القطاع الغربي ومنطقة العجمي، وهو ما يعني منع نزول البحر نهائياً للحفاظ على سلامة وأرواح المصطافين بسبب ارتفاع حالة الأمواج.

وشددت إدارة السياحة والمصايف على مرتادي الشواطئ بضرورة الالتزام التام بألوان الرايات المرفوعة على مدار اليوم، واتباع تعليمات رجال الإنقاذ والغطاسين بشكل دقيق لتجنب وقوع أي حوادث.

دلالات ألوان الرايات التحذيرية

وتعتبر الرايات وسيلة التحذير الأساسية للمصطافين للتعبير عن حالة البحر ومدى أمان السباحة، إذ تعني الرايات الحمراء خطورة البحر وعدم النزول إليه نهائياً، بينما تعني الرايات الصفراء أن البحر متاح للنزول ولكن مع توخي الحذر والالتزام بالمساحات المحددة للسباحة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

