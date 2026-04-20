أول رد من زراعة الإسكندرية على انتشار النمل الأبيض: عمره قصير وأضراره محدودة

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم، استقراراً ملحوظاً في الأحوال الجوية مع عودة نسمات الربيع المعتدلة، حيث سجلت درجات الحرارة 21 درجة مئوية، وسط أجواء مشمسة ما شجع المواطنين والزوار على التوافد على الشواطئ.

حالة الرايات في القطاع الشرقي

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الرايات الصفراء على أغلب شواطئ القطاع الشرقي، وهو ما يشير إلى أن نزول مياه البحر متاح مع ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر الشديد.

واستثنت الإدارة شواطئ حي وسط وستانلي وبعض شواطئ منطقة الجمرك التي رفعت الرايات الحمراء نظراً لطبيعة أمواجها اليوم، فيما استقرت الحالة في شاطئ أبو العباس وبحري المميز برفع الراية الصفراء.

منع النزول في شواطئ العجمي

وفي المقابل، رُفعت الرايات الحمراء على جميع شواطئ القطاع الغربي ومنطقة العجمي، وهو ما يعني منع نزول البحر نهائياً للحفاظ على سلامة وأرواح المصطافين بسبب ارتفاع حالة الأمواج.

وشددت إدارة السياحة والمصايف على مرتادي الشواطئ بضرورة الالتزام التام بألوان الرايات المرفوعة على مدار اليوم، واتباع تعليمات رجال الإنقاذ والغطاسين بشكل دقيق لتجنب وقوع أي حوادث.

دلالات ألوان الرايات التحذيرية

وتعتبر الرايات وسيلة التحذير الأساسية للمصطافين للتعبير عن حالة البحر ومدى أمان السباحة، إذ تعني الرايات الحمراء خطورة البحر وعدم النزول إليه نهائياً، بينما تعني الرايات الصفراء أن البحر متاح للنزول ولكن مع توخي الحذر والالتزام بالمساحات المحددة للسباحة.