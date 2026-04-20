أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار أعمال حصاد وتوريد محصول القمح المحلي لموسم 2026 من خلال 28 موقعًا تخزينيًا تشمل الصوامع والشون والهناجر، والموزعة على مختلف مراكز المحافظة، على أن يستمر الموسم حتى 15 أغسطس المقبل، مع الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية التي تضمن الحفاظ على جودة المحصول.

كميات التوريد والمساحات المنزرعة

وأوضح محافظ أسيوط أن إجمالي الكميات التي تم توريدها منذ بداية الموسم وحتى الآن بلغت 3560 طنًا، وفقًا للضوابط المنظمة، بالتزامن مع استمرار أعمال الحصاد بالأراضي المنزرعة بالقمح، والتي تُقدّر مساحتها بنحو 204 آلاف و932 فدانًا بمختلف القرى والمراكز.

دعوة المزارعين لزيادة معدلات التوريد

ودعا المحافظ المزارعين إلى زيادة معدلات توريد محصول القمح، مؤكدًا حرص الدولة على دعمهم من خلال تحديد أسعار مجزية، وسرعة صرف المستحقات المالية خلال 48 ساعة من تاريخ التوريد، إلى جانب تقديم التيسيرات اللازمة، بما يسهم في تحسين الإنتاجية وتقليل الفجوة الاستيرادية.

تعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الحبوب وتحقيق الاكتفاء الذاتي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

تنسيق بين التموين والزراعة

وشدد محافظ أسيوط على أهمية التنسيق الكامل بين مديرية التموين، برئاسة المهندس خالد محمد وكيل وزارة التموين، ومديرية الزراعة برئاسة المهندس محمد عبدالرحمن وكيل وزارة الزراعة، من خلال لجان ميدانية متخصصة لمتابعة عمليات التوريد وضمان انتظامها، وتقديم الدعم اللازم للمزارعين.

غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة

كما أكد المحافظ استمرار انعقاد غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، إلى جانب المتابعة الميدانية المستمرة لتذليل أي معوقات قد تواجه المزارعين خلال الحصاد أو التوريد، بما يضمن تحقيق المستهدف من الموسم الحالي.