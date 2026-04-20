تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام عدد من الأشخاص بإجبار فتاة على التجرد من ملابسها تحت تهديد أسلحة بيضاء، ومحاولة إرغام شخص آخر على التعدي عليها داخل منزل مهجور بأرض زراعية بدائرة قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية.

عدم وجود بلاغ وتحديد الضحايا

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أنه تم تحديد المجني عليهم، وهم فتاتان و3 أشخاص مقيمون بدائرة القسم. وبسؤالهم، أقروا بوجود علاقة صداقة بينهم، وأن الواقعة تعود إلى يوم 13 أبريل الجاري أثناء احتفالهم بأعياد شم النسيم.

تفاصيل استدراج الضحايا

أوضح المجني عليهم أنهم توجهوا إلى محل إقامة أحد المتهمين لرسم "وشوم"، قبل أن يفاجأوا بحضور شخصين آخرين من أصدقاء المتهم، حيث قاموا باقتيادهم تحت تهديد أسلحة بيضاء وعصي خشبية إلى منزل مهجور مجاور، والتعدي على إحدى الفتاتين ومحاولة إجبار أحدهم على التعدي عليها.

تصوير الواقعة لابتزاز الضحايا

أقدم المتهمون على تصوير الواقعة باستخدام الهاتف المحمول، وهددوا المجني عليهم بنشر الفيديو في حال الإبلاغ، وهو ما دفع الضحايا لعدم تحرير محضر خشية الفضيحة.

ضبط المتهمين واعترافاتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين، وهم رسام وشوم وصديقيه، أحدهما له معلومات جنائية. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، كما أقر أحدهم بنشر الفيديو عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ترهيب الضحايا، قبل أن يقوم بحذفه لاحقًا.

التحقيقات والإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وقررت جهات التحقيق حبسهم على ذمة القضية، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.