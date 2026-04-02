حمزة العيلي وخالد كمال ينشران البهجة داخل مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر (صور)

كتب : محمد محروس

06:28 م 02/04/2026
    تجمع المواطنين في موقع الحادث
    حمزة العيلي مع أحد الأطفال
    حمزة العيلي مع الأطفال المرضى
    حمزة العيلي وخالد كمال في مستشفى الأورام
    خالد كمال
    خالد كمال مع أحد الأطفال

شهدت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بمحافظة الأقصر يومًا استثنائيًا، حيث توافد النجمان حمزة العيلي وخالد كمال لإدخال البهجة والفرح على الأطفال المرضى، في مشهد إنساني رائع يعكس روح الدعم الاجتماعي والفني.

هدايا وضحكات تملأ الغرف

حملت الزيارة العديد من المفاجآت والهدايا، وقضى الأطفال لحظات مليئة بالضحك والابتسامات داخل غرف العلاج، لتخفيف وطأة رحلة المرض ومنحهم شعورًا بالراحة والدفء النفسي.

كلمات الفنانين

عبّر حمزة العيلي عن سعادته قائلاً: "أتمنى أن تمنح هذه اللحظات البسمة والأمل لكل طفل هنا، فالضحك أحيانًا أقوى علاج".

وأضاف خالد كمال: "اليوم كان مليان فرحة، ومهما قلنا أو عملنا، الأطفال هم الأبطال الحقيقيون، وسعادتي كبيرة بأن أكون جزءًا من لحظاتهم السعيدة".

التفاعل الشخصي مع الأطفال

حرص الفنانان على التفاعل الشخصي مع كل طفل، مقدّمين الدعم النفسي والابتسامة التي يحتاجونها خلال رحلتهم العلاجية، وسط أجواء مليئة بالأمل والتفاؤل.

إشادة إدارة المستشفى

قال محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمستشفى شفاء الأورمان: "هذه الزيارات تصنع فرقًا كبيرًا في نفوس الأطفال، وتعيد إليهم جزءًا من طفولتهم المفقودة بين رحى المرض والعلاج، ونفتخر بمشاركة المجتمع والفنانين في إدخال البهجة إلى حياتهم".

حمزة العيلي خالد كمال الأقصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"استغلال تجاري".. قصة دعوى هيفاء وهبي ضد طبيب تجميل شهير
زووم

"استغلال تجاري".. قصة دعوى هيفاء وهبي ضد طبيب تجميل شهير
5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
نصائح طبية

5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
ماذا قالت الفنانة درة عن نجاح مسلسل علي كلاي بعد عرضه في رمضان 2026؟
زووم

ماذا قالت الفنانة درة عن نجاح مسلسل علي كلاي بعد عرضه في رمضان 2026؟
من أجل المشاهدات.. سقوط صانع محتوى روج للبلطجة بالبحيرة
حوادث وقضايا

من أجل المشاهدات.. سقوط صانع محتوى روج للبلطجة بالبحيرة
رسميًا.. زيادة أسعار شحن السيارات الكهربائية في مصر
أخبار السيارات

رسميًا.. زيادة أسعار شحن السيارات الكهربائية في مصر

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق