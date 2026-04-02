شهدت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بمحافظة الأقصر يومًا استثنائيًا، حيث توافد النجمان حمزة العيلي وخالد كمال لإدخال البهجة والفرح على الأطفال المرضى، في مشهد إنساني رائع يعكس روح الدعم الاجتماعي والفني.

هدايا وضحكات تملأ الغرف

حملت الزيارة العديد من المفاجآت والهدايا، وقضى الأطفال لحظات مليئة بالضحك والابتسامات داخل غرف العلاج، لتخفيف وطأة رحلة المرض ومنحهم شعورًا بالراحة والدفء النفسي.

كلمات الفنانين

عبّر حمزة العيلي عن سعادته قائلاً: "أتمنى أن تمنح هذه اللحظات البسمة والأمل لكل طفل هنا، فالضحك أحيانًا أقوى علاج".

وأضاف خالد كمال: "اليوم كان مليان فرحة، ومهما قلنا أو عملنا، الأطفال هم الأبطال الحقيقيون، وسعادتي كبيرة بأن أكون جزءًا من لحظاتهم السعيدة".

التفاعل الشخصي مع الأطفال

حرص الفنانان على التفاعل الشخصي مع كل طفل، مقدّمين الدعم النفسي والابتسامة التي يحتاجونها خلال رحلتهم العلاجية، وسط أجواء مليئة بالأمل والتفاؤل.

إشادة إدارة المستشفى

قال محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمستشفى شفاء الأورمان: "هذه الزيارات تصنع فرقًا كبيرًا في نفوس الأطفال، وتعيد إليهم جزءًا من طفولتهم المفقودة بين رحى المرض والعلاج، ونفتخر بمشاركة المجتمع والفنانين في إدخال البهجة إلى حياتهم".