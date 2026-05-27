صور| بالونات وحلوى وهدايا.. احتفالات مميزة بعيد الأضحى في مطار القاهرة

بينها "فلوموكس".. تحذير رسمي من تشغيلات دوائية مغشوشة في مايو (قائمة)

الكهرباء: ارتفاع الأحمال إلى 36 ألف ميجاوات واستقرار كامل للشبكة

تتنوع مزارات عيد الأضحى في مصر بين الحدائق والمتنزهات المفتوحة، والأماكن التاريخية والثقافية، والمناطق الترفيهية، وتختلف بحسب نمط الخروج المفضل.

وتتصدر القاهرة التاريخية والأقصر وأسوان قائمة أفضل وجهات الزيارة في عيد الأضحى، حيث تمتزج المعالم الثقافية بالبهجة العائلية.

كما تعد منطقة الحسين وخان الخليلي المكان الأمثل للاستمتاع بالأجواء التراثية، بينما تعتبر الأماكن المفتوحة مثل حديقة الأزهر خيارًا مثاليًا للاسترخاء في العيد.

المعالم التاريخية والثقافية

- أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين: من أعظم المعالم السياحية والأثرية في العالم لقضاء يوم متكامل.

- المتحف المصري الكبير: يمثل زيارة مميزة لاكتشاف روائع التاريخ المصري، حيث يضم المتحف نحو 50000 قطعة أثرية تحتوي على أغلى أثر في التاريخ وهو قناع الملك الذهبي توت عنخ آمون.

- المتحف القومي للحضارة المصرية: يتيح زيارة المومياوات الملكية وتجربة ثقافية بسعر يبدأ من 40 جنيهًا.

- منطقة شارع المعز والحسين: الوجهة التراثية الأكثر سحراً ليالي العيد، حيث المقاهي التراثية والعروض الثقافية ببيت السحيمي أو وكالة الغوري.

- مجمع الأديان (مصر القديمة): يضم حصن بابليون، والكنيسة المعلقة، ومعبد بن عزرا، ويعد رمزاً للتسامح والتعايش الثقافي.

المتنزهات والحدائق المفتوحة

- حديقة الأزهر: الوجهة الأولى للعائلات والأسر؛ تتميز بأسعار مناسبة (تبلغ التذكرة حوالي 40 جنيهًا للكبار و30 جنيهًا للأطفال) وإطلالة بانورامية رائعة.

- الحدائق الكبرى، مثل الحديقة الدولية بمدينة نصر، وحديقة الميريلاند، وجزيرة المعادي.

- ممشى أهل مصر: خيار مثالي ومجاني (للممشى العلوي) للتنزه الحر بجوار النيل.