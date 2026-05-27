مع حلول أول أيام عيد الأضحى، يتزايد إقبال المواطنين على ذبح الأضاحي، وسط تفاوت في أسعار الذبح والتقطيع بين المناطق المختلفة، وفقًا لنوع الأضحية ووزنها ومستوى الخدمة المقدمة.

وقال عبد السلام، أحد الجزارين بمنطقة أرض اللواء، إن أسعار ذبح الأضاحي تختلف بحسب نوع الذبيحة ووزنها، إلى جانب خبرة الجزار وجودة "التشفية" والتقطيع، موضحًا أن بعض العملاء يفضلون دفع تكلفة أعلى مقابل الحفاظ على أكبر كمية من اللحم دون هدر.

وأضاف أن سعر ذبح الماعز يتراوح بين 300 و500 جنيه، بينما تتراوح تكلفة ذبح الخراف بين 500 و800 جنيه بحسب المنطقة وطريقة تجهيز اللحوم بعد الذبح.

أسعار ذبح العجول والأبقار

وأوضح عبد السلام لـ"مصراوي"، أن أسعار ذبح العجول والأبقار يتم احتسابها غالبًا وفق الوزن، حيث تتراوح التكلفة بين 750 و1000 جنيه لكل 100 كيلو من وزن العجل.

وأشار إلى أن ذبح عجل يزن 500 كيلو قد يكلف نحو 3750 جنيهًا إذا تم الحساب على أساس 750 جنيهًا لكل 100 كيلو، بينما قد تصل التكلفة إلى 5000 جنيه في بعض المناطق التي تعتمد تسعيرة أعلى.

ولفت إلى أن بعض الجزارين يحددون سعرًا ثابتًا لذبح الخروف يصل إلى 800 جنيه، في حين تختلف أسعار العجول بشكل أكبر تبعًا للوزن وطبيعة الخدمة المطلوبة.

وأكد أن مهارة الجزار تمثل عاملًا مهمًا في تحديد السعر، موضحًا أن الجزار المحترف ينجح في الحفاظ على جودة اللحم وتقليل الفاقد أثناء الذبح والتقطيع، بعكس بعض العاملين الأقل خبرة.

وقال جمعة، أحد الجزارين بمنطقة المطرية، إن أسعار ذبح الأضاحي تختلف من منطقة لأخرى وفقًا لنوع الأضحية ووزنها وطبيعة الخدمة المطلوبة بعد الذبح، موضحًا أن تكلفة ذبح الخراف والماعز تتراوح حاليًا بين 400 و600 جنيه.

وأوضح جمعة لـ"مصراوي"، أن أسعار ذبح العجول والأبقار تبدأ من نحو 2000 جنيه، وقد ترتفع إلى 4000 جنيه أو أكثر، بحسب وزن العجل وطريقة التقطيع والتجهيز التي يطلبها المستهلك، إلى جانب مستوى "التشفية" وفرز اللحوم وتجهيزها للتوزيع أو التخزين.

وأشار إلى أن بعض المواطنين يفضلون الاستعانة بجزارين ذوي خبرة خلال موسم عيد الأضحى، حتى وإن كانت التكلفة أعلى نسبيًا، لضمان الحفاظ على جودة اللحوم وتقليل الفاقد أثناء الذبح والتقطيع.

المجازر الحكومية تواصل الذبح مجانًا خلال العيد

وتواصل المجازر الحكومية استقبال المواطنين لذبح الأضاحي مجانًا خلال أيام عيد الأضحى، ضمن خطة الدولة للحد من الذبح العشوائي بالشوارع والحفاظ على النظافة العامة والصحة البيئية.

وتتم عمليات الذبح داخل المجازر تحت إشراف بيطري كامل، مع تقديم خدمات الكشف على الأضاحي قبل وبعد الذبح لضمان سلامة اللحوم وجودتها.