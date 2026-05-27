اشترط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلوغ المثالية في أي اتفاق لإنهاء حرب إيران، معربا عن تردده في المضي قدما في الاتفاق ما لم تشهد اتفاقيات إبراهيم توسعا بانضمام دول إضافية.

وأشار ترامب، إلى أنه "يطلب بشدة" من دول أخرى مثل السعودية وقطر، التوقيع على هذه الاتفاقيات التي توسطت فيها الولايات المتحدة خلال فترة ولايته الأولى بهدف تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

اتفاقيات إبراهيم ومستقبل إيران وأمريكا

وفي إجابته على أسئلة الصحفيين خلال اجتماع مجلس الوزراء حول ما إذا كان إبرام الصفقة مع طهران مشروطا بشكل مباشر بهذا الإجراء، فضل الرئيس الأمريكي عدم الجزم بذلك قائلا "لا أريد أن أقول ذلك".

ومع ذلك، أكد ترامب أنه على الرغم من شعوره بإمكانية التوصل إلى "صفقة جيدة" مع طهران في الوقت الراهن، إلا أنه يفضل الوصول إلى "صفقة مثالية" تضمن حسم كافة الملفات العالقة بين إيران وأمريكا بشكل نهائي.

معايير ترامب لإنهاء حرب إيران

وأوضح ترامب أن المعيار النهائي لقبول أي تسوية هو أن تكون "مثالية"، مشددا بقوله "يجب أن يكون الأمر مثاليا. لم أفعل هذا لأحصل على اتفاق رديء".

وتعكس هذه التصريحات استراتيجية واشنطن في رفع سقف المطالب ضمن مفاوضات إيران وأمريكا، لضمان عدم تقديم أي تنازلات لا تخدم المصالح الاستراتيجية الكبرى، مع التأكيد على أن أي اتفاق لإنهاء حرب إيران يجب أن يتجاوز الحلول المؤقتة نحو إطار عمل متكامل وشامل.