بسبب الطقس السيء.. سقوط شجرة وانقطاع أسلاك الكهرباء في أشمون بالمنوفية- صور

كتب : مصراوي

01:58 ص 02/04/2026
    استمرار الأمطار في قرية سمادون بأشمون
    سقوط شجرة بسمادون

المنوفية- أحمد الباهي:

شهدت قرية سمادون التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، اليوم الخميس، سقوط شجرة في الطريق العام، نتيجة سوء الأحوال الجوية، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تسببت الشجرة في إعاقة الطريق أمام المارة، خاصة بمنطقة مسجد أبو عطية، كما تأثرت أسلاك الكهرباء ما أدى إلى انقطاع التيار عن بعض المناطق بالقرية.

ناشد الأهالي رئاسة مركز ومدينة أشمون سرعة التوجه إلى موقع الواقعة لرفع الشجرة وإعادة التيار الكهربائي، خشية حدوث أي تطورات أو مخاطر إضافية.

شهد مركز منوف في محافظة المنوفية عدة وقائع متتالية خلال الساعات الماضية، أبرزها كسر عمود إنارة بقرية دبركي نتيجة الرياح الشديدة، وسقوط الأسلاك على الأرض، إلى جانب تصاعد أدخنة من محول كهرباء بشارع التحرير، حيث جرى التعامل مع الواقعتين والسيطرة عليهما دون إصابات.

تتعرض محافظة المنوفية لموجة من الطقس السيئ، تزامنًا مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط ملحوظ للرياح، ما تسبب في تأثر بعض المرافق والخدمات بعدد من المراكز.

انقطاع أسلاك الكهرباء في أشمون أشمون المنوفية الطقس السئ انقطاع الكهرباء في المنوفية إصلاح عمود إنارة مكسور في المنوفية الأرصاد الطقس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
نصائح طبية

منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
زووم

قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
ماذا قالت الفنانة درة عن نجاح مسلسل علي كلاي بعد عرضه في رمضان 2026؟
زووم

ماذا قالت الفنانة درة عن نجاح مسلسل علي كلاي بعد عرضه في رمضان 2026؟
السيسي ورئيس وزراء إسبانيا يبحثان تطورات الحرب والتنسيق المشترك
أخبار مصر

السيسي ورئيس وزراء إسبانيا يبحثان تطورات الحرب والتنسيق المشترك
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
أخبار مصر

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟

أخبار

المزيد

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق