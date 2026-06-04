تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق اندلع في كشك لبيع المواد الغذائية أمام كلية الآداب بالجامعة القديمة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

بلاغ وتحرك عاجل

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

السيطرة الكاملة على الحريق

ونجحت قوات الإطفاء في السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل، مع منع امتدادها إلى الأماكن المجاورة، بما حال دون وقوع خسائر إضافية.

الإجراءات القانونية

حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة، للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.