افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، يرافقه الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، المركز الخدمي التعليمي لسلسلة قيمة الطماطم بكلية الزراعة، بطاقة إنتاجية تبلغ 4 أطنان كل ٨ ساعات.

1.3 مليون يورو تكلفة معدات التصنيع

وتقدر بتكلفة خط إنتاج الطماطم والمعدات بـ 1.3 مليون يورو، بالإضافة إلى مساهمة جامعة الإسكندرية بنحو 45 مليون جنيه في أعمال التجهيزات والبنية التحتية للمركز، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون.

حضر الافتتاح كل من الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هبة سلامة، عميد كلية الزراعة، والسفير ساشو بودليسنيك، سفير جمهورية سلوفينيا، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، والدكتور باتريك جيلابير، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والدكتور تيبيرو كياري، مدير الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون.

أول منشأة صناعية في جامعة مصرية

ويُعد المركز أول منشأة تعليمية وتطبيقية متخصصة في تصنيع الطماطم الكاملة المقشرة، والطماطم المقشرة المقطعة، داخل مؤسسة جامعية مصرية، ويهدف إلى دعم الصناعات الغذائية وتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، إلى جانب تدريب وتأهيل الطلاب والخريجين والكوادر الفنية على أحدث تقنيات التصنيع الغذائي.

تعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية

وقال القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية إن افتتاح المركز يمثل تتويجًا للجهود المتميزة التي تبذلها جامعة الإسكندرية، بما تمتلكه من خبرات علمية وبحثية وقدرات تدريبية، لتقديم نموذج متكامل يربط بين التعليم والبحث العلمي والتطبيق العملي، ويسهم في تطوير قطاع التصنيع الغذائي وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.

وأشاد بالشراكة الناجحة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون، والتي تعكس الثقة الدولية في إمكانيات جامعة الإسكندرية وقدرتها على تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي ملموس.

تدريب وتأهيل الطلاب بكلية الزراعة

وأوضح عبد الحكيم، أن المركز يمثل إضافة نوعية لإمكانات كلية الزراعة وجامعة الإسكندرية، حيث سيسهم في تدريب وتأهيل الطلاب والخريجين والكوادر الفنية على أحدث تقنيات التصنيع الغذائي، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل ويدعم توجه الدولة نحو تطوير الصناعات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي.

محافظ الإسكندرية: أول خط إنتاج للطماطم المقشرة محليًا في مصر

ومن جانبه، أكد المهندس أيمن عطية أن إطلاق أول خط إنتاج للطماطم المقشرة محليًا في مصر من داخل كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية لا يمثل مجرد مشروع صناعي جديد، بل خطوة حقيقية نحو توطين الصناعات الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلًا عن تعميق التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري.

وأوضح أن افتتاح المركز يعد ثمرة شراكة ناجحة بين مؤسسات الدولة والجامعات والمنظمات الدولية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به جامعة الإسكندرية في الربط بين البحث العلمي والتطبيق العملي وخدمة المجتمع.

وأضاف أن المركز يمثل إضافة قوية لقطاع الصناعات الغذائية بمحافظة الإسكندرية، خاصة أنه يفتح المجال أمام إنتاج منتجات كانت تعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد من الخارج، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص تدريب وتأهيل للشباب والخريجين وفق أحدث المعايير.

وشدد المحافظ على حرص المحافظة على دعم المشروعات التنموية والبحثية التي تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز مكانة الإسكندرية كمركز علمي وصناعي واقتصادي رائد، لافتًا إلى أن هذا المشروع سيكون بداية لانطلاق المزيد من المبادرات الصناعية والبحثية الناجحة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

دور الجامعة في خدمة القطاع الزراعي

وأشارت الدكتورة هبة سلامة إلى أن المركز يمثل صرحًا علميًا وتطبيقيًا جديدًا يعزز دور الجامعة في خدمة القطاع الزراعي ودعم التنمية المستدامة، ويجسد التكامل بين التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وأضافت أن المركز يعكس حرص كلية الزراعة على تقديم نموذج علمي وتطبيقي متكامل يربط بين الباحث والمزارع وقطاع التصنيع الغذائي، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تقديم خدمات تعليمية وتدريبية واستشارية تسهم في تطوير المهارات وبناء القدرات ودعم الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة.