تعرضت الباخرة السياحية “كليوس” للشحوط بمجرى نهر النيل أمام قرية أبو عزيز بمركز مطاي، مساء اليوم الخميس، أثناء رحلتها للقاهرة وعلى متنها 45 مواطنًا ، وذلك دون وقوع أي إصابات أو خسائر.

ووجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية للتعامل مع الموقف، والاطمئنان على سلامة الركاب وطاقم الباخرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام حركة الملاحة النهرية وتأمين المواطنين.

وأعلن المحافظ أنه يجري حاليًا التنسيق والتعاون بين محافظة المنيا وشرطة المسطحات المائية ومديرية الموارد المائية والري والوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، لتنفيذ أعمال تحريك الباخرة وتعويمها وإعادتها إلى المجرى الملاحي المخصص لها.

وأكد المحافظ توفير كافة الإمكانات اللازمة لدعم جهود التعويم، مشددًا على المتابعة الميدانية المستمرة حتى الانتهاء من الأعمال واستئناف الباخرة رحلتها بأمان، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الركاب وتأمين المجرى الملاحي لنهر النيل .