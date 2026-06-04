إعلان

شحوط باخرة سياحية تقل 45 مواطنًا فى المنيا

كتب : جمال محمد

09:58 م 04/06/2026 تعديل في 11:24 م
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    شحوط باخرة سياحية بالمنيا والبدء في تعويمها (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعرضت الباخرة السياحية “كليوس” للشحوط بمجرى نهر النيل أمام قرية أبو عزيز بمركز مطاي، مساء اليوم الخميس، أثناء رحلتها للقاهرة وعلى متنها 45 مواطنًا ، وذلك دون وقوع أي إصابات أو خسائر.

ووجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية للتعامل مع الموقف، والاطمئنان على سلامة الركاب وطاقم الباخرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام حركة الملاحة النهرية وتأمين المواطنين.

وأعلن المحافظ أنه يجري حاليًا التنسيق والتعاون بين محافظة المنيا وشرطة المسطحات المائية ومديرية الموارد المائية والري والوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، لتنفيذ أعمال تحريك الباخرة وتعويمها وإعادتها إلى المجرى الملاحي المخصص لها.

وأكد المحافظ توفير كافة الإمكانات اللازمة لدعم جهود التعويم، مشددًا على المتابعة الميدانية المستمرة حتى الانتهاء من الأعمال واستئناف الباخرة رحلتها بأمان، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الركاب وتأمين المجرى الملاحي لنهر النيل .

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ المنيا بواخر مركز مطاي شحوط باخرة سياحية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

مبلغ ضخم.. أحمد دياب يعلن رفع المكافأة المالية لبطل الدوري
رياضة محلية

مبلغ ضخم.. أحمد دياب يعلن رفع المكافأة المالية لبطل الدوري
أول ظهور لـ أصالة نصري وفائق حسن بعد شائعات طلاقهما- صورة
زووم

أول ظهور لـ أصالة نصري وفائق حسن بعد شائعات طلاقهما- صورة

بالفيديو- ياسر جلال في زيارة لنجوم الفن داخل دار إقامة ورعاية كبار الفنانين
زووم

بالفيديو- ياسر جلال في زيارة لنجوم الفن داخل دار إقامة ورعاية كبار الفنانين
هل تستطيع أمريكا حل أزمة سد النهضة؟ د. عباس شراقي يكشف مفاجأة
أخبار مصر

هل تستطيع أمريكا حل أزمة سد النهضة؟ د. عباس شراقي يكشف مفاجأة
في واقعة الفيديو الخادش للحياء.. إحالة كروان مشاكل إلى المحكمة الاقتصادية
أخبار المحافظات

في واقعة الفيديو الخادش للحياء.. إحالة كروان مشاكل إلى المحكمة الاقتصادية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

وصفهم بـ"السيئين".. من هم الجمهوريون الأربعة الذين أيدوا تقييد صلاحيات ترامب في حرب إيران؟
بين تهرب مالك السفينة وتعثر المفاوضات.. مستجدات أزمة البحارة المصريين المختطفين بالصومال
مدبولي: الفقراء سيحصلون على أعلى شريحة في الدعم النقدي.. والتطبيق قريبا
رئيس الوزراء: لا نحتاج إلى الدخول في برامج جديدة مع صندوق النقد