لقي شخصان مصرعهما، وأصيب آخر، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي الدائري بمدينة أسيوط.

بلاغ وتحرك أمني سريع

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.



وبالفحص، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع كل من محمود (24 عامًا) وعلي (30 عامًا)، فيما أُصيب أحمد (29 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج.

نقل الضحايا والإجراءات القانونية

تم نقل المصاب إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج اللازم، كما جرى نقل جثماني المتوفيين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض النيابة العامة.