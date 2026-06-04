لقي عامل مصرعه، اليوم الخميس، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة خلال مشاجرة نشبت بينه وبين أبناء عمومته بقرية قليشان التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بسبب خلافات على الميراث.

بلاغ بالواقعة



تلقى اللواء محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بوصول عامل يبلغ من العمر 40 عامًا إلى المستشفى مصابًا بطعنة نافذة، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

التحريات: أبناء العمومة وراء الواقعة



كشفت التحريات الأولية أن مرتكبي الواقعة من أبناء عمومة المجني عليه، وأن خلافات قائمة بينهم على الميراث تجددت، وتطورت إلى مشاجرة، سدد خلالها أحدهم طعنة نافذة للمجني عليه أودت بحياته.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.