إعلان

بينهم حالة خطرة.. مستشفى المنيا الجامعي ينقذ 7 مصابين بطلقات نارية

كتب : جمال محمد

08:57 م 19/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن مستشفى الاستقبال والطوارئ الجامعي بجامعة المنيا عن إنقاذ 7 مصابين بطلقات نارية، من بينهم حالات حرجة، بعد التعامل الفوري معهم فور وصولهم إلى المستشفى عبر فرق الطوارئ والأقسام المعنية.

استنفار طبي كامل داخل المستشفى

وأوضح بيان المستشفى أن إدارة الطوارئ دفعت بفرق متكاملة من أطباء الطوارئ والتخدير والعناية المركزة، إلى جانب الأطقم التمريضية، للتعامل مع الحالات، مع إجراء الفحوصات اللازمة وتحديد أولويات التدخل الطبي وفقًا لخطورة الإصابات.

تدخل جراحي دقيق لحالة حرجة

وشهدت إحدى الحالات تدخلًا جراحيًا دقيقًا لمصاب بطلق ناري في الرقبة تسبب في قطع بالشريان السباتي، حيث نجح فريق جراحة الأوعية الدموية في إصلاحه، وتم نقل المريض إلى العناية المركزة تحت الملاحظة الدقيقة.

تحسن الحالة وخروج عدد من المصابين

واستمر المريض على جهاز التنفس الصناعي لمدة يوم واحد قبل فصله بعد استقرار حالته وتحسن مؤشراته الحيوية، فيما غادرت معظم الحالات المستشفى خلال يومين بعد تلقي العلاج اللازم، مع استمرار متابعة الحالات التي احتاجت للرعاية.

منظومة طبية متكاملة للتعامل مع الطوارئ

وأكدت إدارة المستشفى أن جميع التدخلات تمت تحت إشراف قيادات مستشفيات جامعة المنيا، وبمشاركة فرق متخصصة في جراحة الأوعية الدموية والتخدير والعناية المركزة، ضمن منظومة طبية متكاملة للتعامل مع الحالات الحرجة.

خلفية الواقعة

وكان المصابون قد وصلوا مساء الثلاثاء الماضي، وهم يعانون من إصابات مختلفة بطلقات نارية “خرطوش”، نتيجة مشاجرة بين عائلتين بإحدى قرى المحافظة، وتم نقلهم بشكل عاجل إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج

جامعة المنيا مستشفى المنيا الجامعي مصابين المنيا مشاجرة مسلحة بالمنيا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رغم اتفاق وقف النار.. تبادل إطلاق نار بين البحرية الإيرانية والأمريكية في بحر عُمان
ترامب عن إيران: نستعد لضربهم بقوة أكبر
رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)