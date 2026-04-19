شهد طريق بلبيس بمحافظة الشرقية، مساء اليوم الأحد، حادثًا مروعًا إثر انقلاب سيارة ربع نقل أمام منطقة المظلات، ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا بإصابات متفرقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل مع المصابين وتقديم الإسعافات الأولية لهم في موقع الحادث.

نقل المصابين للمستشفى

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، دون تسجيل أي حالات وفاة حتى الآن.

رفع آثار الحادث

قامت الجهات المختصة برفع آثار الحادث من الطريق لإعادة تسيير الحركة المرورية ومنع التكدس، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.