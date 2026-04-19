حصد مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر إشادة دولية واسعة بعد نجاح مشروع الطاقة الشمسية، الذي أصبح نموذجًا عالميًا في دعم علاج مرضى السرطان بالمجان.

ويأتي هذا النجاح امتدادًا لسلسلة من الإنجازات السابقة، حيث سبق أن حصلت المستشفى على "الشهادة الذهبية للتميز البيئي" من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، بعد اجتيازها أكثر من 90% من معايير التحول الأخضر، لتصبح من أوائل المنشآت الصحية في مصر التي تحقق هذا المستوى المتقدم في الاستدامة.

ويعكس المشروع رؤية متكاملة نحو الاستدامة، حيث ساهمت حلول الطاقة النظيفة في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 30%، وهو ما أدى إلى توفير أكثر من 200 ألف دولار خلال 36 شهرًا، إلى جانب تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 2000 طن، في خطوة تدعم الحفاظ على البيئة وتعزز كفاءة التشغيل.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتوجيه الموارد بشكل أكبر نحو تطوير الخدمات الطبية وتوفير أحدث الأجهزة لعلاج الأورام، بما يضمن استمرارية تقديم العلاج المجاني للمرضى غير القادرين في صعيد مصر.

وأكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن هذا النجاح يمثل امتدادًا لرؤية واضحة تعتمد على الاستدامة كأحد ركائز العمل داخل المستشفى، مشيرًا إلى أن المشروع يجمع بين البعد الإنساني والاقتصادي والبيئي في آن واحد.

وأضاف أن الإشادة الدولية تعكس ثقة المؤسسات العالمية في التجربة المصرية، وتفتح المجال أمام تعميم هذا النموذج في مؤسسات طبية أخرى داخل مصر وخارجها.

كما توجت هذه الجهود بحصول المستشفى على جائزة القيادة المناخية الذهبية لعامي 2023 و2024، واختيارها ضمن أفضل 10 قادة مناخيين على مستوى العالم، في تأكيد جديد على مكانتها الدولية.

ويعد هذا المشروع خطوة مهمة ضمن توجه المستشفى لتعزيز مفاهيم الاستدامة، بما يدعم قدرتها على الاستمرار في تقديم خدمات علاج الأورام بالمجان، وتحقيق نموذج يُحتذى به عالميًا في الجمع بين الرعاية الصحية والحفاظ على البيئة.