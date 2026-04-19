سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الأحد، على حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة مينا البصل التابعة لحي غرب، دون وقوع إصابات.

بلاغ وتحرك فوري

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة في "مساكن عثمان" بنطاق دائرة قسم شرطة مينا البصل.

وانتقلت القوات الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف وسيارتين إطفاء تابعة للحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

المعاينة الميدانية وحجم التلفيات

وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا حول المكان لحماية المارة ومنع امتداد النيران إلى الشقق المجاورة.



وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب بشقة في الطابق السابع بـ "بلوك 14 مدخل 4" بجوار المدرسة الفنية الصناعية، ما أسفر عن احتراق محتويات المطبخ والطرقة، فيما نجحت الحماية المدنية في إخراج السكان بأمان دون إصابات.

وباشرت قوات الحماية المدنية أعمال التبريد لضمان عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى نتيجة الحرارة الكامنة.

تحرر محضرًا بالواقعة في قسم شرطة مينا البصل، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت مهامها للوقوف على أسباب اندلاع الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.