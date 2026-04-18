إعلان

إصابة 16 عاملًا في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

كتب : جمال محمد

03:59 م 18/04/2026

حادث انقلاب ميكروباص

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب 16 شخصًا، اليوم السبت، إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا، أسفل محور سمالوط.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أسفل محور سمالوط.

جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وانتقلت الأجهزة الأمنية ، وتبين إصابة 16 شخصاً بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل| رصاصة أسفل طاولة مفاوضات إيران وأمريكا.. من يطلقها في إسلام آباد؟