أصيب 16 شخصًا، اليوم السبت، إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا، أسفل محور سمالوط.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أسفل محور سمالوط.

جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وانتقلت الأجهزة الأمنية ، وتبين إصابة 16 شخصاً بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.