أعلن اللواء طارق راشد محافظ سوهاج عن توريد 1844 طنًا و384 كيلوجرامًا من الأقماح إلى الشون والصوامع على مستوى المحافظة، وذلك منذ بدء موسم التوريد في 15 أبريل الجاري، مؤكدًا انتظام سير العمل دون أية معوقات تُذكر.

توجيهات بدعم المزارعين وتسهيل الإجراءات

وشدد المحافظ على جميع الجهات المعنية بضرورة تذليل العقبات أمام المزارعين، والعمل على تسهيل إجراءات الاستلام، مع سرعة صرف المستحقات المالية للموردين، بما يضمن تشجيعهم على التوريد وزيادة الكميات المستلمة.

متابعة مستمرة من غرفة العمليات واللجان المختصة

وأشار "راشد" إلى أن غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع اللجان المشكلة، تتابع بشكل دوري أعمال توريد الأقماح المحلية، بالإضافة إلى إجراء الفحص المستمر للكميات لضمان جودتها ومطابقتها للمواصفات.

مساحات مزروعة ومواقع تخزينية جاهزة

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح هذا العام بلغت نحو 199 ألف فدان بمختلف مراكز المحافظة، مع تجهيز 15 موقعًا تخزينيًا لاستقبال المحصول، إلى جانب تشكيل لجان مختصة لاستلام الأقماح وفق الضوابط المحددة.

أسعار إردب القمح حسب درجة النقاوة

وأوضحت المحافظة أن سعر إردب القمح هذا الموسم تم تحديده وفقًا لدرجة النقاوة، حيث بلغ 2500 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و2450 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و2400 جنيه لدرجة نقاوة 22.5، وذلك في إطار دعم الدولة للمزارعين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج.