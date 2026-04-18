كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل إطلاق مشروع "The Spine" بالقاهرة الجديدة، بتمويل يتجاوز 1.4 تريليون جنيه، في خطوة تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص النمو خلال المرحلة المقبلة.

تحركات مصرية ثابتة لجذب الاستثمارات الكبرى

أوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن المشروع يأتي في توقيت يشهد فيه العالم حالة من عدم اليقين نتيجة الأزمات والصراعات الجيوسياسية، مؤكدًا أن مصر تتحرك بثبات نحو جذب الاستثمارات الكبرى وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، بما يعكس قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات.

مشروع "The Spine" يوفر 155 ألف فرصة عمل

أضاف مدبولي أن المشروع من المتوقع أن يوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة، إلى جانب تحقيق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه، وهو ما يسهم في دعم موارد الدولة وتعزيز قدرتها على تنفيذ برامج التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

شهادة ثقة دولية.. كيف أصبح الاقتصاد المصري وجهة آمنة لرؤوس الأموال؟

أشار رئيس الوزراء، إلى أن إطلاق هذه المشروعات الكبرى يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على الاستمرار في النمو رغم التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدًا استمرار الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإعلان عن أحد أكبر المشروعات الاستثمارية بمدينة القاهرة الجديدة، حيث تم استعراض مكونات المشروع الرئيسية، وحجم الاستثمارات، والعوائد الاقتصادية المتوقعة، إلى جانب دوره في توفير فرص عمل جديدة ودعم خطط التنمية العمرانية.

وأكد رئيس الوزراء، أن المشروع يمثل رؤية متكاملة للتنمية العمرانية الحديثة، ويضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في تنفيذ هذا النوع من المشروعات من حيث الحجم والتقنيات المستخدمة ومستوى التخطيط، مشيرًا إلى أن استمرار تنفيذ مشروعات كبرى في ظل الظروف العالمية الحالية يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.

شراكات استراتيجية.. جذب كبرى المؤسسات الدولية لتعميق جذور الاستثمار

شدد "مدبولي"، على أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات السليمة خلال الأزمة الجيوسياسية الراهنة، إلى جانب تبني سياسات استباقية عززت قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام التقلبات العالمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وأضاف أن هذه السياسات ساهمت في تعزيز ثقة كبرى الشركات العالمية في السوق المصرية، وهو ما انعكس في حجم الاستثمارات والشراكات التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، مؤكدًا استمرار الدولة في دعم هذا التوجه خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح رئيس الوزراء أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل رمزًا لمستقبل مصر، معربًا عن سعادته بإطلاق مشروع "The Spine"، الذي وصفه بالمشروع العالمي القادر على إحداث نقلة حقيقية في شكل التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي للدولة.

